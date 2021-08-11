Кабмин определил, как подтвердить страховой стаж без трудовой книжки

Кабинет министров, на заседании 11 августа, утвердил изменения к Порядку подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Новшества касаются лиц, которые содержались под стражей, отбывали наказание в местах лишения свободы или пребывали на принудительном лечении, сообщает Обозреватель.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проект разработан Министерством социальной политики по собственной инициативе.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день законодательством уже предусмотрено, что время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания на принудительном лечении подтверждается справками правоохранительных органов и засчитывается в трудовой стаж при наличии документов о реабилитации (справки суда, органов прокуратуры или досудебного расследование о закрытии уголовного производства или справки суда о принятии оправдательного приговора).

Таким образом, документами, которые подтверждают вышеуказанные факты, являются справки уполномоченных органов о реабилитации. Однако действующим порядком не урегулирован момент, если такие справки отсутствуют.

В связи с этим, документом предусмотрено, что в случае отсутствия необходимых справок время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания принудительном лечении устанавливается в судебном порядке.

Следует отметить, что согласно Закону "О пенсионном обеспечении" гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, а также репрессированным лицам, которые реабилитированы, время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы, а также пребывание на принудительном лечении засчитывается в стаж в тройном размере.