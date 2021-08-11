Кабмин изменил правила предоставления субсидий

Кабинет министров усовершенствовал Порядок назначения жилищных субсидий населению, а также предоставил право иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях пребывают на территории Украины, получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает Обозреватель.

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 11 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Документ разработали в Министерстве социальной политики по результатам совещания касательно обеспечения предоставления в текущем году жилищных субсидий. Как указывается в пояснительной записке к проекту, необходимо устранить некоторые проблемы, которые возникают по результатам практического применения порядков назначения субсидий и льгот.

В частности, документом предусмотрено:

исключить норму, которой требовалось указывать в заявлении и декларации на получение жилищной субсидии номер мобильного телефона претендента . Это аргументируют тем, что с 01.05.2021 г. такая госпомощь предоставляется в наличном виде;

. Это аргументируют тем, что с 01.05.2021 г. такая госпомощь предоставляется в наличном виде; расширить перечень жилья, которое не учитывается при рассмотрении вопроса о назначении субсидии. В частности, речь идет о жилье, полученном ребенком-сиротой или лишенным родительских прав, за счет государственного и местного бюджета, а также о жилых помещениях в общежитиях;