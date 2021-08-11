Самые модные образы для студенток в 2021 году

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что в стильном гардеробе студентки должны быть мини-юбки с объемными свитерами, рубашки из плотной ткани, а также свободные жакеты. По словам эксперта, из моды вышли каблуки на шпильках, сообщает Обозреватель.

Главное – это собрать универсальный гардероб, в котором все друг с другом будет сочетаться. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Чтобы под жакет можно было надеть и тонкий топ, и толстый джемпер, нужно выбирать его достаточно свободным и обязательно структурированным.

Выбирайте жакет правильно. Источник: instagram.com/stylist.kate

Короткие и приталенные платья – это неудобно и нестильно. Альтернатива – мини-юбки и объемные свитеры, жилеты с выглядывающими рубашками.

Короткие и приталенные платья – это неудобно и нестильно. Источник: instagram.com/stylist.kate

По словам стилиста, в образе должен быть воздух. Когда все облегает, то часто смотрится скучно. Также важно, чтобы рубашка была плотной, а не просто висела.

В образе должен быть воздух. Источник: instagram.com/stylist.kate

Также не стоит забывать о перепадах объемов. Юбка мини лучше сочетается с объемным верхом, тогда образ выглядит стильно.

Также не стоит забывать о перепадах объемов. Источник: instagram.com/stylist.kate

Эксперт добавила, что также аутфит могут испортить скучные балетки. Их можно заменить на кроссовки.