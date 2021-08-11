В Беларуси предлагают убрать норму о нейтралитете
Профильный комитет Беларуси имеет серьезные намерения внести некоторые изменения в Конституцию страны. Речь идет об отмене нормы о нейтралитете Беларуси, сообщает 24 Канал.
Такое заявление 11 августа сделал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
Планируется, что до 1 сентября проект изменений в Конституцию Беларуси доработают и внесут на рассмотрение самопровозглашенному президенту. Миклашевич также напомнил, что Александр Лукашенко во время своей большой пресс-конференции заявил о необходимости изменений в главный закон.
По мнению белорусского диктатора, в коррективах нуждаются:
- конституционное положение о стремлении Беларуси к нейтралитету;
- конституционный статус Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти.
Ранее Лукашенко отметил, что сохранять
"нейтралитет сейчас невозможно". Пока неизвестно, означает ли это отказ от нейтралитета интеграции с Россией.