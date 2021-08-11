В Беларуси предлагают убрать норму о нейтралитете

Профильный комитет Беларуси имеет серьезные намерения внести некоторые изменения в Конституцию страны. Речь идет об отмене нормы о нейтралитете Беларуси, сообщает 24 Канал.

Такое заявление 11 августа сделал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.



Планируется, что до 1 сентября проект изменений в Конституцию Беларуси доработают и внесут на рассмотрение самопровозглашенному президенту. Миклашевич также напомнил, что Александр Лукашенко во время своей большой пресс-конференции заявил о необходимости изменений в главный закон.

По мнению белорусского диктатора, в коррективах нуждаются:

конституционное положение о стремлении Беларуси к нейтралитету;

конституционный статус Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти.