Монастырский дал первое задание новому главе Нацполиции Киева
11 августа министр внутренних дел Денис Монастырский представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского, сообщает Деловая столица.
Министр внутренних дел заявил, что главная задача нового главы Нацполиции Киева — обеспечение безопасности во время празднования Дня Независимости.
"Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника", — сказал Монастырский.
Кроме того, министр внутренних дел отметил, что вопрос борьбы с преступлениями, на который больше всего жалуются граждане, должен быть в приоритете у нового руководства. Этот вопрос разбоев, краж транспортных средств.
Монастырский также сказал, чтобы особое внимание столичная полиция уделяла и мелким, бытовым преступлениям.
"Киев — это фактически сердце нашего государства. Все регионы должны равняться на столицу. Работы будет много. Приоритетными остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы. Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены", — пообещал, в свою очередь, Выговский.