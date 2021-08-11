Монастырский дал первое задание новому главе Нацполиции Киева

11 августа министр внутренних дел Денис Монастырский представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского, сообщает Деловая столица.

Министр внутренних дел заявил, что главная задача нового главы Нацполиции Киева — обеспечение безопасности во время празднования Дня Независимости.

"Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника" , — сказал Монастырский.

Кроме того, министр внутренних дел отметил, что вопрос борьбы с преступлениями, на который больше всего жалуются граждане, должен быть в приоритете у нового руководства. Этот вопрос разбоев, краж транспортных средств.

Монастырский также сказал, чтобы особое внимание столичная полиция уделяла и мелким, бытовым преступлениям.