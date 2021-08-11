Главная экономика Европы столкнулась с рекордным ростом цен

Потребительские цены в Германии в июле выросли на 3,8 процента в годовом выражении. Это рекордные темпы с 1993 года, согласно данным Федерального статистического управления страны (Destatis), сообщает Лента.ру.

В июне потребительские цены взлетели на 2,3 процента в годовом выражении. Главная экономика Европы столкнулся с тем, что с июля 2020 года по июль 2021 года стоимость товаров увеличилась на 5,4 процента, что оказалось выше среднего. Инфляция была связана в том числе с ростом цен на энергоносители, отметили в Destatis.

Ранее сообщалось, что руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) захотело обеспечить в еврозоне более устойчивый рост цен и объявило о внедрении нового целевого параметра по инфляции на уровне двух процентов годовых.

Прежняя политика предусматривала гибкий ориентир по инфляции, которая должна была находиться чуть ниже двух процентов годовых, но при этом стремиться к ним. Теперь целевой уровень установлен строго на отметке в два процента, однако при определенных условиях она может быть превышена.

Инфляция в еврозоне поднялась до рекордно высокого уровня за два года после того, как страны начали снимать коронавирусные ограничения. Потребительские цены в мае выросли на два процента в годовом выражении, что превысило прогнозы экономистов.