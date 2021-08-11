В Instagram появилась новая функция для сдерживания хейтеров

Социальная сеть Instagram презентовала новую функцию, которая должна защитить пользователей от ненавистников и их колких комментариев. Новый инструмент получил название Limits, что переводится, как "Границы", сообщает Обозреватель.

Как рассказал Techcrunch, новая функция позволит пользователям сети ограничить шквал негативных комментариев и сообщений в дни повышенного общественного внимания к их персонам и к постам соответственно. В компании рассчитывают, что использовать Limits в основном станут блогеры, политики, артисты и другие популярные персоны с большой аудиторией подписчиков и фолловеров.

"Функция Limits будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались на страницу совсем недавно" , - пояснили в компании.

Более того, приложение станет предупреждать всех о "санкциях", кто намерен отправить сообщение другому человеку с оскорблениями уже с первого раза. Раньше предупреждение поступало лишь после нескольких оскорбительных писем.

Также к концу лета соцсеть намерена презентовать функцию, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам.

В Instagram рассказали, что функция тестируется в ряде стран. В каких – уточнять не стали, так же, как и не рассказали, когда приложение станет доступным по всему миру.