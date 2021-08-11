Мороженое или тюремный срок: как в мире мотивируют вакцинироваться

В Днепре местные власти, чтобы завлечь горожан на вакцинацию от коронавируса, предлагают бесплатный проезд на месяц в общественном транспорте. Рассматривается также вариант раздавать флаеры со скидкой на билеты в кино, сообщает Слово и дело.

Похожая акция действует и в Киеве: МОЗ обещало в центрах массовой вакцинации дарить билеты на футбол. Такая необычная мотивация для вакцинации уже широко распространена в мире.

В США в некоторых штатах проводят лотереи. В Нью-Йорке каждый, кто вакцинировался от коронавируса, может выиграть до 5 млн долларов, в штате Мэриленд – до 400 тысяч долларов, в Огайо – до 1 млн долларов.

Также вакцинированным раздают билеты на спортивные мероприятия и подарочные сертификаты в магазины – все зависит от штата. Работникам компании American Airlines предлагают дополнительные выплаты и выходной.

Самый интересный способ мотивировать людей был в штате Мичиган. 4 мая в официальный день "Звездных войн" там организовали тематическую вакцинацию. Кроме того, приложения для знакомств – Tinder, Bumble, Badoo и другие – дарят вакцинированным американцам бесплатный доступ к закрытым функциям.

В большинстве стран население мотивируют деньгами. Например, в Польше каждый вакцинированный может выиграть в лотерее 100 тысяч злотых ежемесячно и 50 тысяч злотых – раз в неделю. А каждый 2000-й вакцинированный поляк гарантированно получит 500 злотых.

В Монголии после прохождения полного курса вакцинации граждане получают до 50 тысяч тугриков. В столице России среди граждан старше 60 лет разыгрывают бонусные карты и промокоды на сумму до тысячи рублей. Также в Москве раздают бесплатные билеты на смотровую площадку Panorama 360. Привитым клиентам компании "Аэрофлот" начисляют 10 тысяч миль полета на бонусный счет.

Кроме того, в России раздают бесплатное эскимо за первую и вторую прививку от коронавируса.

В Таиланде среди вакцинированного населения каждую неделю разыгрывают коров, а в Индонезии жителям сельской местности выдают курицу.

В Израиле дают бесплатные продуктовые наборы тем, кто отказывался от вакцинации по религиозным соображениям. Среди школьников разыгрывают билеты на культурные и спортивные мероприятия.

В Гонконге для вакцинированных проводят лотерею с ценными призами: можно выиграть электрокар Tesla, квартиру, часы Rolex, золотые слитки или 100 тысяч долларов.

На Филиппинах население решили мотивировать не "пряником", а "кнутом". Президент Родриго Дутерте пригрозил тюремным заключением тем, кто отказывается вакцинироваться.