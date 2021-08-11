Skoda готовит новый автомобиль под названием Elroq

Чешская марка Skoda работает над разработкой новой модели с нетрадиционным приводом, которая получит название Elroq, сообщает 24 Канал.

В Skoda пообещали выпустить самый дешевый электрокар в ближайшие годы. В частности Skoda уже зарегистрировала название Elroq, а генеральный директор бренда Томас Шефер отметил, что официальный анонс может состояться за год.

"Я еще точно не знаю, – сказал он изданию Autocar. – Именование – это последний шаг, и мы, вероятно, не примем решение в течение следующих 12 месяцев".

По сообщениям издания Automotive News, Skoda работает над кроссовером Elroq для запуска на рынок в середине 2024 года, в то время как SEAT готовит хэтчбек Acandra, который поступит в продажу в начале 2025 года.

Источники издания отмечают, что хотя Skoda возглавляет работу по разработке. Новые бюджетные электромобили будут производиться в Испании на заводе SEAT в Мартореле, а также на заводе VW в Памплоне. Все новинки получат сокращенную конфигурацию электрической платформы MEB и будут использовать те же аккумуляторные батареи, что и ID.3, ID.4, Enyaq, Q4 E-Tron и Cupra Born.

При этом, новые "бюджетные" электромобили получат выгоду от продвинутой операционной системы, которая обычно зарезервирована для машин сегментом выше. Также владельцы получат доступ к новым онлайн-услугам и смогут получать обновления электрокаров "по воздуху".

Учитывая, что Skoda Citigo-e iV, SEAT Mii Electric и VW e-up покидают рынок, будущие электромобили необходимы в портфеле VW Group для борьбы с Peugeot e-208, Opel Corsa-e и будущим полностью электрическим Renault 5.