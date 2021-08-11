Греция предоставит Украине COVID-вакцины за помощь в тушении лесных пожаров
Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca от коронавируса, сообщает УНИАН.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с главой правительства Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом выразил поддержку греческому народу в связи с масштабными лесными пожарами.
Мицотакис поблагодарил правительство и президента Украины за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. Глава греческого правительства подчеркнул, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.
В свою очередь, Шмыгаль пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин Astra Zeneca.
Во время разговора стороны также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах.
"Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической сфере, судостроении. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли. Этому, в частности, будет способствовать проведение очередного заседания Межправительственной совместной украинско-греческой рабочей группы по экономическому, промышленному, техническому и научному сотрудничеству", - отметил Шмыгаль.