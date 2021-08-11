Вот это поворот: сериалы Netflix с неожиданными развязками

Среди безумного потока мелодрам и комедий, которые являются самыми популярными жанрами кинематографа, – хочется найти сериал, который поразит своими запутанными развязками, сообщает 24 Канал.

Во время просмотра видео подборки вы почувствуете себя детективом, который пытается решить трудное дело. Но сюжетные повороты удивят даже самых привередливых зрителей.

Сериалы с неожиданными развязками на Netflix

Жизни матрешки

Оригинальное название: Russian Doll Год: 2019

Главная героиня Надя – разработчица видеоигр, которая находится в изнурительном процессе развода – празднует свой день рождения. И все, казалось бы рутинно и буднично: после вечеринки она приглашает к себе парня на одну ночь, затем отправляет его домой. Вдруг от нее убегает кот, она бежит за ним и становится жертвой ДТП... Но вот она снова на вечеринке в честь своего Дня рождения, и снова видит тех самых гостей. Все уже она видела, но никто не помнит, что это уже было. А она помнит и пытается понять, что творится, но падает с лестницы... И вот она снова на вечеринке в честь своего Дня рождения.

Сюжет увлекательный, ведь зритель вместе с главной героиней хочет понять в чем дело. Но похоже, что разработчица видеоигр стала заложницей собственной игры в жизнь.

"Жизни матрешки" 2019: смотрите трейлер сериала

Любовь, смерть и роботы

Оригинальное название: Love, Death and Robots Год: 2019

Могли ли вы когда-нибудь представить, как Гитлера убивает большое желе? А чем могут оказаться опасными прекрасные рыбы прямо посреди техасских равнин? Сериал, который ставит больше вопросов, чем дает ответов, ведь исполнительный продюсер – Дэвид Финчер ("Социальная сеть"). Критики его сравнивают с "Черным зеркалом" и мы можем согласиться с этим. Во-первых, эпизоды не зависят друг от друга по сюжету, поэтому можно выбирать по описанию. Они объединены только тематикой, заявленной в названии. Во-вторых, развязка каждого эпизода заставит вас сопереживать героям, вплоть до неожиданных поворотов в сюжетах. Сериал стоит посмотреть даже из-за уникальности каждого эпизода, ведь почти каждым занималась другая анимационная студия.

"Любовь, смерть и роботы" 2019: смотрите трейлер сериала

Лучше звоните Солу

Оригинальное название: Better call Soul Год: 2015

Прекрасно отыгранный Бобом Оденкерком спин-офф истории о многострадальном наркодилере Уолтере Уайте "Во все тяжкие". Сюжет рассказывает историю становления адвокатской карьеры Сола Гудмана, некогда Джима Макгила. Нелегко просто так взять и открыть свое адвокатское дело, если занимаешься этим в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Вокруг мафия, картели и наркодилеры. Ты станешь другом этому странному миру без правил или тебя не должно быть. Но Сол очень хорошо умеет находить выходы из любых жизненных ситуаций. Поэтому, лучше позвоните Солу и вашему удивлению не будет предела.

"Лучше звоните Солу" 2015: смотрите трейлер сериала

Конь БоДжек

Оригинальное название: Bojack horseman Год: 2014

Казалось бы, что нет ничего оригинального в том, чтобы показать темную сторону кино. Достаточно снято лент о падших звездах и надоедливых папарацци. Но "Конь БоДжек" – анимационная сатира на голливудскую реальность. В этом мире людей и антропоморфных животных вы не увидите однозначно положительных или отрицательных персонажей. Интересно, что весь сюжет находится на грани, даже в комических ситуациях это драма, которая вызывает смех. На абсурдность жизни и необычные ее повороты реагировать придется вместе с героями, в этом и главное преимущество сериала.

"Кино БоДжек" 2014: смотрите трейлер сериала

Тьма

Оригинальное название: Dark Год: 2017

История о тайне четырех семей, которые связаны нежелательным прошлым. Сейчас они живут спокойно и неторопливо, но вот происходит знакомство двух подростков и кое-кто, кажется, очень хорошо знает, в чем дело. Но сможет ли страх победить человеческую гордыню? Поиски раскрывают темные стороны этого загадочного города, о которых раньше другие горожане даже не подозревали. Отголосок страшного преступления, совершенного в далеком прошлом напрямую связан с исчезновением детей. Первый спойлер, это не серийный убийца. Второй – вам понравится.

"Тьма" 2017: смотрите трейлер сериала