В России прокомментировали идею Резникова о войсках США в Украине

В МИД России прокомментировали предложение вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова разместить в Украине американские войска и системы ПВО, сообщает Корреспондент.

"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае... провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, с таким предложением Резников выступил из-за того, что РФ якобы намерена разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие.