Разведка заявила о провокациях ВСУ на Донбассе

Российские наемники на Донбассе сознательно и целенаправленно провоцируют солдат Вооруженных сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, и специально поддерживают высокий градус напряженности в регионе. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуация на Донбассе остается сложной, прежде всего из-за постоянных вооруженных провокаций российских оккупантов, которые по указаниям кремлевских вождей пытаются поддерживать высокий градус напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обстрелы позиций украинских войск из тяжелого вооружения осуществляются непосредственно по указанию руководства российских вооруженных сил и достаточно часто становятся неожиданными для низшего звена наемников, о чем свидетельствуют результаты радиоперехвата разговоров российских наёмников.

Также украинские разведчики сообщают, что в оккупированный Иловайск из РФ прибыл эшелон с боеприпасами, который будут разгружать в течение ближайших дней, о чем также свидетельствуют перехваченные разговоры российских наёмников.