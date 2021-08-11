Украина перестанет вывозить отработанное ядерное топливо в РФ

Кабинет министров одобрил Государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций на период до 2025 года. Ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива позволит экономить 200 млн долларов в год, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 2001 года отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-1000 Запорожской атомной электростанции хранится в пристанционном хранилище "сухого" типа.

В то же время до 2021 года отработанное ядерное топливо Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций вывозилось для технологического хранения и переработки в специализированные предприятия Российской Федерации.

"С вводом в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций Украина отказывается от указанных услуг российских предприятий и планирует хранить отработанное ядерное топливо в собственном хранилище" , — говорится в документе.

По расчетным данным ГП "НАЭК "Энергоатом", эксплуатация хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа Запорожской атомной электростанции позволяет экономить около 100 млн долларов ежегодно за счет исключения расходов за услуги российских предприятий по хранению и переработке отработанного ядерного топлива шести энергоблоков указанной станции.

"Ввод в эксплуатацию централизованного хранилища отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций позволит увеличить экономию почти на 200 млн долларов в год" , — говорится в документе.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств, привлеченных ГП НАЭК "Энергоатом" под государственные гарантии.

Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 8,9 млрд гривен, из них собственные средства ГП "НАЭК "Энергоатом" — 7,519,4 млрд гривен, кредитные (заемные) средства -1,4 млрд гривен.