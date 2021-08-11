В Киеве криптообменники финансировали провокации ко Дню Независимости

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

Сеть функционирует с начала 2021 года. "Обслужила" за это время более 1000 "клиентов".

Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн. ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъято: