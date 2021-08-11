Нефть стремительно дешевеет

Нефть резко подешевела после сообщения о том, что США будут призывать ОПЕК быстрее возобновить добычу, сообщает Enkorr.

Фьючерсы в Нью-Йорке упали на 1,2% после того как телеканал CNBC сообщил, что Белый дом намерен обратиться к нефтяному картелю с просьбой помочь стабилизировать цены на бензин. Представители администрации Байдена считают, что запланированный группой рост добычи слишком медленный и уже связались с лидером ОПЕК Саудовской Аравией.

Стоимость барреля октябрьской нефти WTI 11 августа к 15:08 по Киеву составила $69,28 (-1,91%). Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $66,94 (-1,98%)

Альянс ОПЕК+, состоящий из 23 стран, во главе с Саудовской Аравией и Россией в прошлом месяце согласился увеличить добычу, остановленную во время пандемии, небольшими частями — по 400 тыс. барр/сут. каждый месяц в период с августа по декабрь включительно.

В августе цены на сырую нефть снизились, поскольку рост новых заражений штаммом Covid-19 Delta вызывает новые ограничения в Китае и других ключевых потребителях топлива в Азии. Тем не менее, многие аналитики ожидают, что мировые рынки вскоре начнут сужаться, поскольку спрос снова начнет расти.

Во вторник цены на нефть выросли на 2,7% после того, как Американский институт нефти (API) сообщил, что по итогам прошлой недели запасы моторного топлива в США сократились на 1,11 млн барр. Если Управление энергетической информации (EIA) подтвердит данные API, это будет четвертое недельное снижение подряд — самый продолжительный период снижения с сентября 2020 г.