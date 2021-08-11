В Украине темпы вакцинации выше мировых - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше чем в Европе и мире, сообщает Корреспондент.

"Также хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами за мировые и европейские", - пишет Ляшко.

Отметим, за минувшие сутки в Украине сделали 167 673 прививок. Полную вакцинацию прошли 2 521 848 человек.