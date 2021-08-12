Что делать, если работа перестала приносить удовольствие: 3 совета психолога

Если вам жалко бросить работу, которая больше не приносит удовольствие и вы не можете найти баланс, тогда важно подумать о себе и о том, что вы тратите драгоценное время на дело, которое мешает получать удовольствие от жизни, советует психолог и коуч Елена Адамова, сообщает Сегодня.

Ппсихолог и коуч Елена Адамова дала советы, которые помогут найти дело по душе. Эксперт советует сделать следующие 3 шага:

Представьте себе, что ни на одной работе вы не будете зарабатывать деньги, и решите, какое дело в таком случае сможет доставить вам удовольствие. Без ущерба для психологического состояния, начать параллельное движение развития в интересной для вас сфере, сочетая его со старой работой. Найдите то дело, в котором вы будете чувствовать себя полезными, но при этом не обязательно помогать людям в прямом смысле. Вы можете чему-то учить детей, варить кофе или даже поднять настроение человеку – это и есть польза.

Психолог также подсказала, как решиться на увольнение: Следует найти дело по душе и когда вы поймете, что не боитесь менять свою жизнь – уходите. И помните, с этим процессом затягивать нельзя, ведь Вселенная, которая знает, что вам плохо на своей работе, предложит другой вариант – увольнение. А зачем вам это?