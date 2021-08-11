У нардепов Верховной Рады десятки помощников

Как оказалось, в украинском парламенте помимо народных избранников трудятся 4188 помощников, сообщает Вести.

В частности, из этого количества 3130 человек трудятся на общественных началах, еще 990 – по срочному трудовому договору и постоянно, 68 человек – по срочному трудовому договору по совместительству.

инфографика: движение "Честно"

В исследовании отмечается, что спецстатус помощника предполагает ряд привилегий. Например, можно беспрепятственно проходить в госорганы и учреждения, в тюрьмы и спецучреждения, посещать заседания местных органов власти, безвозмездно пользоваться информационными базами данных, телекоммуникационными сетями Рады и органов местного самоуправления.

инфографика: движение "Честно"

Движение посчитало, сколько помощников во фракциях. Как оказалось, у "Слуги народа" их больше всего. Но в расчете на одного нардепа, то по 14 и 13 их оказалось во фракциях "Батькивщина" и ОПЗЖ, а также у группы "Доверие". Меньше всего помощников на одного нардепа насчиталось во фракции "Голос".

Больше всего помощников, а именно 31 человек, оказалось у народного депутата от ОПЗЖ, Юрия Павленко. По срочному трудовому договору у него трудятся трое помощников, один – по срочному трудовому договору по совместительству, остальные – на общественных началах. На втором месте по количеству помощников оказался снова нардеп из ОПЗЖ, Виктор Черный, у которого трудятся 30 помощников.