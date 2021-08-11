Китай впервые испытает смешанную вакцину от COVID

В Китае одобрили первое в стране испытание смешанной вакцины от коронавируса. Медики совместили "инактивированный" Sinovac и препарат разработанный на основе ДНК, сообщает РБК-Украина.

"В ходе испытания будет проверена эффективность комбинации "инактивированной" вакцины Sinovac, с вакциной на основе ДНК, разработанной американской фармацевтической компанией Inovio" , - говорится в сообщении.

Доклиническая работа показала, что "два разных применения вакцины вызывают еще более сильный и сбалансированный иммунный ответ".

Однако всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все еще недостаточно данных, чтобы утверждать безопасное совместное использование двух различных вакцин.

Впрочем, компания Inovio не публиковала никаких данных об эффективности своих клинических испытаний.

Отмечено, что это первая вакцина на основе ДНК, которая будет испытана в Китае.

Напомним, по информации ученых Южной Кореи, комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer показала высокий уровень защиты от коронавируса.

Автор: Мария Кучерявец