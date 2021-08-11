У членов ВО "Свобода" СБУ изъяла арсенал оружия

Служба безопасности Украины выявила у местных депутатов Кировоградщины арсенал с оружием: они занимались вымогательством денег, сообщает Украинская правда.

Указано, что СБУ обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие. Среди изъятого - пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

В СБУ отмечают, что проверяют информацию, что эти средства поражения могли использовать для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

При этом указано, что правоохранители выявили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции.

По данным источника, речь идет о членах ВО "Свобода".

Среди организаторов противоправной деятельности - руководитель областной организации этой политсилы.

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей.

В частности, за 60 тысяч долларов кроме закрытия производства чиновники обещали фермеру избежать штрафных санкций, хотя не имели на это никаких полномочий.

Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других виновных лиц. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц региональных подразделений фискальной и налоговой служб.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.