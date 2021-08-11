Дожди уходят на юго-восток: прогноз погоды на 12 августа

На этой неделе в Украине установилась более-менее стабильная погода﻿. Единственное – дожди то уходят, то приходят в отдельные регионы, но температура воздуха при этом почти не меняется, что, безусловно, не может не радовать.

Итак, в четверг, 12 августа, температура воздуха на стабильно самом прохладном западе опустится еще на 1-2 градуса – там обещают 23-26°С днем и 13-17°С ночью. На Закарпатье днем, правда, будет, как обычно, немного теплее – в районе 24-28°С. Такая же температура ожидается также на севере и в центре страны, а еще – в Запорожской области на юге. Только ночью в последней будет теплее – 18-20°С. На востоке, на юге и в Крыму будет теплее всего – 28-30°С днем и 18-21°С ночью. Исключение составит Донецкая область, с дневной температурой воздуха 27-29°С максимум.

Дожди с грозами остаются на востоке страны, в Днепропетровской области, частично на юге (кроме Одесской и Николаевской областей), а также в Крыму. Кроме того, 12 августа по всей стране усилится ветер: в центре, на юге и на севере – до 14-22 км/час в среднем, местами до 25-29 км/час; на востоке, на западе и в Крыму – 7-18 км/час в среднем, в Крыму до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 12 августа в юго-восточной части Украины ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый). Кроме того, в восточных, а также в Киевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 12 августа ожидается температура воздуха от 17 до 26°С, сильный ветер 14-25 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.