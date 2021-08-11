В России Навальному предъявили новое обвинение

Следком РФ предъявил политзаключенному Алексею Навальному обвинение в создании "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", сообщает УНИАН.

Обвинения выдвинуты по ч. 2 ст. 239 УК РФ.

"По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний" , - говорится в сообщении следкома.

Утверждается, что Навальный с соратниками распространяли в сети призывы к участию граждан в несогласованных митингах в январе текущего года.

Сейчас Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области. Его осудили по так называемому делу "Ив Роше", которое было открыто против него еще в 2012 году. В рамках этого дела его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег.