Эксперты рассказали о пользе и вреде ежевики

Ежевика богата витаминами, но объедаться ягодой, особенно на голодный желудок, не стоит, сообщает Сегодня.

Сезон ежевики начинается в середине лета: сейчас она заполонила рынки и супермаркеты. Этими ягодами можно наслаждаться круглый год, если заготовить их на зиму. В сезон, когда ягода доступна, главное не переедать ежевики.

Чем полезна ежевика для здоровья

Ежевика, как черника и клюква, богата антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ягода насыщенна минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.

В ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше, чем в малине. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами, но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

Кроме витаминов группы Р, ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика малокалорийна: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

Кому нельзя ежевику и как правильно есть ягоду

Ягода не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются в тошноте, сыпи, отеке слизистых. Также в сезон, когда ежевика и другие ягоды более доступна, легко ослабить работу пищеварительных органов, если переесть сырых ягод.

Доктор тибеткой медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева не рекомендует есть ежевику, как и любые другие ягоды, натощак. Особенно если есть проблемы с желудком и другими органами пищеварения. Лучше ягоды обрабатывать термически, перед тем, как есть. Если нет проблем со здоровьем, то можно есть ежевику в сыром виде, лучше в середине дня (можно на полдник).

В день рекомендуется съедать не более 400 грамм ягод, употреблять ежевику (как и любые ягоды) следует порциями.



