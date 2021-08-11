В Украине построят государственный мультиплекс на 12 телеканалов

Кабинет министров утвердил программу строительства общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко.

Оператором мультиплекса будет Концерн РРТ, а завершить строительство планируется до сентября 2022 года. На реализацию программы привлекут кредит на 490 млн гривен под госгарантии, покрытие которого будет происходить за счет собственных доходов концерна.

Общенациональный мультиплекс предусматривает установление 158 цифровых передатчиков для трансляции до 12 телеканалов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4) и три канала общественного радио; а также создание главной станции. Создание мультиплекса обусловлено гибридной войной РФ против Украины.

"Для обеспечения информационной безопасности, интересов общества, противодействия внешнему негативному информационному воздействию и с целью распространения объективной информации существует насущная необходимость в построении государственного сегмента системы цифрового телевещания" , - сказано в пояснительной записке.

В то же время телесеть MX-7 будет покрывать не менее 90% территории Украины, в том числе около границы. Для получения телевизионного сигнала пользователям понадобятся антенны и цифровые тюнеры. При этом доступ к контенту мультиплекса будет бесплатным.