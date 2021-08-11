В Польше хотят ограничить работу иностранных СМИ

Сейм Польши до 15 августа обсудит поправки к Закону о телерадиовещании, которые предлагает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), сообщает Deutsche Welle.

Если депутаты польского парламента проголосуют за этот законопроект, деятельность всех СМИ на территории страны с долей неевропейского капитала свыше 49 процентов будет ограничена.

Главной мишенью нового законопроекта является телекомпания TVN и ее информационный канал TVN24, выступающий с проевропейской позицией и открыто критикующий правительство страны.

Ранее Национальный совет по телерадиовещанию уже отказался продлить TVN24 лицензию: ее срок истекает 26 сентября 2021 года, при этом заявку на продление канал подал еще в феврале. Если новый закон, как надеются консерваторы, будет принят до конца сентября, телеканалу не только не продлят лицензию - он может оказаться под угрозой закрытия.

Между тем в Польше растет сопротивление планам правящей партии. Вечером 10 августа более чем в 40 городах страны прошли многотысячные акции протеста с участием почти всех представителей раздробленной польской оппозиции. Они опасаются, что телеканал TVN24 станет лишь первой жертвой нового закона, а вслед за этим под угрозой окажутся и другие независимые СМИ.

Ситуация с TVN - это только начало, считает глава Комитета защиты демократии (KOD) Якуб Карыс.

"Когда правительство покончит с крупнейшим независимым телеканалом, ему будет легче уничтожить все остальные, более мелкие независимые СМИ" , - написал он в газете Gazeta Wyborcza.

Действующий Закон о телерадиовещании 1992 года предусматривает, что фирмы, находящиеся за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), могут контролировать не более 49 процентов акций польских СМИ.

Телекомпания TVN принадлежит американскому концерну Discovery, который управляет ей через фирму Polish Television Holding BV, зарегистрированную в Нидерландах. В соответствии с новым законопроектом ПиС, мажоритарное владение расположенными в Польше СМИ должно быть запрещено также компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но "контролируются" фирмами за ее пределами.