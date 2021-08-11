Спутниковый интернет Starlink оказался быстрее наземных аналогов

Спутниковый интернет Starlink, который является инициативой компании Илона Маска SpaceX, оказался намного быстрее наземных широкополосных аналогов. В некоторых странах его скорость больше почти на 50 Мбит/с, сообщает РБК-Украина.

Согласно тестам на сервисе Speedtest, оказалось, что:

в Канаде средняя скорость широкополосного интернета составляет 84,25 Мбит/с, тогда как сеть Starlink предоставляет 86,92 Мбит/с;

в Новой Зеландии средняя скорость широкополосного интернета составляет 78,85 Мбит/с, тогда как сеть Starlink предоставляет 127,02 Мбит/с;

в Великобритании средняя скорость широкополосного интернета составляет 84,25 Мбит/с, тогда как сеть Starlink предоставляет 108,3 Мбит/с;

в США средняя скорость широкополосного интернета составляет 97,23 Мбит/с, тогда как сеть Starlink предоставляет 115,22 Мбит/с;

Добавим, что на данный момент SpaceX еще не завершила вывод всех спутников платформы Starlink на орбиту, в связи с чем доступ к сети компании имеют далеко не все страны.

Автор: Сергей Пышкин