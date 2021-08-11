Задержанный в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич "признался" в организации госпереворота в Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью RT.

"Я не скрываю, что над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста работал в том числе и я. Да. Но именно вот непосредственной координацией 9—10—11-го — её не могло быть хотя бы потому, что в стране физически не было интернета" , — заявил Протасевич.

"Ты считаешь себя соавтором попытки госпереворота, революции?" — спросил Протасевича российский журналист.

"Наверное, да" , — ответил Протасевич.

"Я искренне верил в то, что я делал. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал" , — добавил оппозиционер.

Он также заявил, что не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta, отметив, что не интересовался этим вопросом. Протасевич сказал, что не жалеет о том, что вновь оказался в Беларуси.