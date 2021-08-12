Украинцев предупредили о новых ценах на молоко осенью

Цены на молоко могут вырасти осенью этого года, однако подорожание будет умеренным - на 5-7%, поскольку производители рискуют потерять потребителя и едва выдерживают конкуренцию с более дешевой импортной продукцией, сообщает УНИАН.

Об этом советник ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это сезонный рост цен – традиционно с первыми холодами молочная продукция прибавляет в стоимости из-за сокращения надоев. Украинские производители сейчас работают на грани рентабельности, а продавать продукцию дороже импортной не могут, поскольку рискуют потерять потребителя и прибыль" , – сказал Лапа.

Он объяснил, что поскольку весной, когда фермы традиционно увеличивают надои, существенного снижения цен на молоко не было, то с сокращением надоев осенью производителям не удастся поднять цены более чем на 5-7%.