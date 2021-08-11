В Крыму оккупанты решили судить настоятеля храма ПЦУ

Оккупанты Крыма вызвали на допрос настоятеля мужского монастыря Святого Димитрия Солунского ПЦУ в селе Балки Белогорского района архимандрита Дамиана, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

Так, в отношении архимандрита ПЦУ составлен административный протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Так называемый "Белогорский суд" рассмотрит данное дело 17 августа 2021 года.

Напомним, 8 августа представители "силовых структур" оккупационной власти Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины.



Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы. Свои незаконные действия "правоохранители" пытались обосновать тем, что молитва осуществлялась не в соответствии с российским законодательством.

В Посольстве США в Украине призвали крымских оккупантов не ограничивать свободу вероисповидания.