Валютные итоги среды: гривна опять на коне

Ожидаемого продолжения роста котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке сегодня так и не произошло. Желающих продать валюту оказалось гораздо больше, чем покупателей.

Несмотря на то, что сегодня состоялось крупное погашение ОВГЗ на общую сумму 12,5 млрд гривен (включая проценты), эти деньги на межбанке пока не появились. Возможно, инвесторы решили выждать лучшего курса для перехода в валюту или направили полученную гривну на другие нужды. Так или иначе, продавцы в самом начале торгов столкнулись с нехваткой спроса.

Ситуацию слегка поправил выход Национального банка. Уже третий день подряд регулятор покупает по 5 млн долларов. Не изменил своей тактике он и сегодня: собрав на эту сумму предложения на продажу в районе 26,77 гривен, Нацбанк ушел, чтобы больше не появиться до конца торгов. В оставшееся время торговля проходила в пределах 26,78-26,82 гривен.

Закрыли торги среды на том же уровне на покупке и на 1 копейку на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,76/26,83 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более узко, чем в предыдущие дни: спред на старте составил 7 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,80 гривен прошла в 9:32. Вначале число продавцов превышало число заявок на покупку в несколько раз; именно это и вынудило Национальный банк вмешаться. К его появлению ценник на покупку упал до 26,751 гривен, а на продажу – до 26,774 гривен. Опасаясь повторения вчерашнего демарша НБУ, покупатели, которым сегодня нужно было обязательно купить, решили выйти на рынок.

Довольно быстро число покупателей и продавцов сравнялось, а затем покупателей стало больше. Котировки пошли вверх и незадолго до обеденного перерыва достигли 26,83 гривен на покупке и 26,842 гривен на продаже. Эти цифры привлекли не только экспортеров, но и спекулянтов, решивших на этот раз сыграть на понижение. На рынок вышли с крупными продажами агротрейдеры, и под давлением растущего предложения валюты котировки опять поползли вниз, к концу торгов выйдя на уровень закрытия предыдущего дня.

Котировки закрытия – 26,78/26,79 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос примерно на треть по сравнению с вторником и составил 244,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8024 гривен. Официальный курс доллара на 12 августа установлен на отметке 26,8042 гривен за доллар, рост на 4,85 копейки. Официальный курс евро на 12 августа установлен на отметке 31,4105 гривны за евро, рост на 4,88 копейки.

Курс наличного доллара в обменниках Киева за день снизился примерно на 5 копеек. Утром его продавали по 26,92-26,93 гривен, к обеду ценник понизили до 26,91 гривен, а к вечеру – до 26,87-26,88 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1736. Евро в первой половине дня продолжил снижение и опустился до отметки 1,1705 доллара. В 15:30, когда в США опубликовали данные по инфляции, оказавшиеся не такими сильными, как ожидалось, доллар начал падать против остальных валют, и к вечеру евро поднялся до 1,1749 доллара. Цена наличного евро в течение дня динамично менялась в пределах 31,45-31,50 гривен под влиянием двух главных факторов: курса наличного доллара в Украине и ситуации с евро на рынке FOREX.

Начавшееся во второй половине дня ослабление доллара помогло российскому рублю отвоевать часть утраченных позиций: к вечеру он укрепился до 73,50 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 рубль торгуется в узком диапазоне 73,48-73,58 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; небольшие объемы российской валюты к вечеру предлагали даже по 3,62 гривны за 10 рублей.