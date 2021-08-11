В РФ депутат призвал россиян кланяться чиновникам

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл (Россия) Владимир Кожанов призвал простых россиян проявлять почтительность по отношению к начальству и кланяться руководству при встрече. При этом он заявил, что все чиновники "от Бога", сообщает Обозреватель.

Владимир Кожанов считает, что каждый руководитель – особенный, а его должность – прямое свидетельство некой "божественности", что, по его мнению, должно быть отмечено поклонами. Как правильно вести себя при встрече с начальством, депутат рассказал в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур.

Также он призвал россиян "не ссориться с начальством и не требовать чего-то постоянно".

По его словам, такой практики придерживаются евреи.

Не все присутствующие на встрече решили следовать рекомендациям Кожанова и вместо того, чтобы бить поклоны, стали интересоваться, что же он сам сделал для своего округа. На что избранник ответил, что "он фокусы не показывал".

Высказывание Кожанова уже вызвало ответную реакцию его бывших однопартийцев. Ранее он состоял в Либерально-демократической партии России (ЛДПР), но, как утверждают функционеры, написал заявление в 2019 году на выход из политсилы и больше не поддерживал связей.