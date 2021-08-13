Льняное масло: состав и польза для организма

Семена льна – украинский "суперфуд". Льняное масло, в свою очередь, стало настолько популярным, что сегодня его можно найти на полке практически любого продуктового магазина, не говоря уже о супермаркетах, сообщает 24 Канал.

Какими полезными свойствами обладает этот продукт? Как правильно употреблять его в пищу, чтобы почерпнуть максимум пользы? Можно ли применять масло из семян льна наружно и в каких случаях? Узнайте из этой статьи.

Что входит в состав льняного масла

Этот продукт на 45% состоит из омега-3 и омега-6 жирных кислот. Это – "хороший" жир, который:

нейтрализуя "плохой", сохраняет наши сосуды и сердце здоровыми;

исполняет роль "кирпичиков", из которых строятся клеточные мембраны;

отвечает за ряд важных процессов в организме, в частности с его помощью синтезируются биологически активные вещества, которые регулируют работу сердечно-сосудистой, а также центральной и периферической нервных систем;

обеспечивает нормальную работу пищеварительной, мочевыделительной, дыхательной и репродуктивной систем.

Самостоятельно омега-3 и омега-6 в организме не вырабатываются, поэтому должны поступать с пищей. Их недостаток может привести к:

нарушению функции многих органов;

повышенной восприимчивости к инфекциям;

чрезмерной сухости, изменению цвета и шелушению кожи;

бесплодию.

Ученые подсчитали, что в льняном масле содержится от 26 до 58% альфа-линоленовой и от 5 до 23% линоленовой кислоты (обе являются разновидностями омега-3). В 100 граммах масла из семян льна содержится около 70 граммов полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, мононенасыщенных кислот и витамина Е.

Интересно знать! Чтобы изготовить 1 литр масла, понадобится 4 килограмма семян льна.

При каких проблемах со здоровьем помогает льняное масло

Масло из семян льна применяли в лечебных целях еще древние греки и римляне. "Прародитель" современной медицины – знаменитый врач Гиппократ – рекомендовал его как анальгетик и спазмолитик при болях в животе и как противовоспалительное средство при мукозитах (острых воспалениях слизистых оболочек).

Льняное масло:

улучшает работу пищеварительной системы, "лечит" язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, облегчает состояние при хронических воспалительных процессах в кишечнике (регенерирует слизистые оболочки по всей его длине), помогает при хронических запорах;

предотвращает отложение жира и стимулирует его "сожжение", а потому пригодится тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов;

как уже упоминалось, является верным союзником в борьбе с атеросклерозом и, соответственно, сердечно-сосудистыми заболеваниями (улучшает липидный профиль крови);

снижает кровяное давление в среднем на 5 мм. рт. ст. (выявляет эффект при легкой и умеренной артериальной гипертензии);

полезно при синдроме поликистоза яичников (снижает уровень общего и свободного тестостерона в сыворотке крови);

повышает чувствительность тканей к действию инсулина;

уменьшает воспалительные процессы (можно оценить по снижению уровня С-реактивного белка);

улучшает общее состояние организма и самочувствие.

Как правильно употреблять

Масло можно использовать отдельно как салатную заправку либо же готовить на его основе холодные соусы. Оно прекрасно довершит вкус вареных овощей, творога, любимых бутербродов – впрочем, любых блюд, и обогатит их легким ореховым ароматом. Но (внимание!) потреблять льняное масло следует исключительно в холодном виде и добавлять только в готовую пищу. На нем нельзя, например, пожарить цукини, но можно полить уже готовые овощи на тарелке.

Сколько можно употреблять этого масла в день? Ученые рекомендуют от 1 до 30 миллилитров. "Золотая середина" – 15 миллилитров, то есть одна столовая ложка. В некоторых диетах (в частности разработанной немецким биохимиком Йоханной Будвиг, как вспомогательное лечение рака) предполагается ежедневное употребление льняного масла в количестве 4 – 8 столовых ложек, но в таких "ударных" дозах потреблять его можно не дольше 4 – 12 недель (чем больше масла потребляет человек, тем менее длительным должно быть такое "лечение").

Диетологи советуют разумно подходить к потреблению растительных масел (любых, не только льняного):

по возможности заменять ими животные жиры (жирное мясо, сало, сливочное масло), при этом исключив из меню продукты, содержащие трансжиры;

(жирное мясо, сало, сливочное масло), при этом исключив из меню продукты, содержащие трансжиры; максимально разнообразить свой рацион – насколько бы полезным не являлось льняное масло, нельзя прожить только на нем;

– насколько бы полезным не являлось льняное масло, нельзя прожить только на нем; питаться сбалансировано. Если будете запивать вредную пищу (фаст-фуд, сладости, мясные продукты) 1 – 2 столовыми ложками полезного масла, толку от этого не будет никакого.

Если продукт натуральный, нерафинированный, холодного отжима, на дне бутылки может появиться естественный осадок.

Можно ли применять масло наружно

Льняное масло издавна используется как косметическое средство, которое: