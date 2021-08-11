У берегов Филиппин объявили угрозу цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов филиппинского острова Минданао, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщила Геологическая служба США в среду, 11 августа.

Указано, что эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао – главного порта острова. Очаг залегал на глубине 65,6 километров.

Данные о пострадавших или разрушениях пока не поступали. Но Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами. Возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.