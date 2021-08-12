Просто потрясающая: Пенелопа Крус демонстрирует безупречную фигуру

Пенелопа Крус показала очередное фото, сделанное для рекламной кампании известного косметического бренда. Его лицом испанская красавица стала уже давно. Но с каждым разом фанаты удивляются: как удается Крус выглядеть все красивее и красивее, сообщает РБК-Украина.

Пенелопа Крус на фото предстала в образе соблазнительной блондинки. Она надела черный топ, синие джинсы с белым ремнем, а из аксессуаров выбрала крупные золотистые серьги-кольца, а также браслет в виде цепи. Она стоит на фоне закатного неба, загадочно глядя вдаль. Светлые волосы знаменитости распушены по плечам, безупречные черты лица подчеркнуты легким мейк-апом. На снимке звезде легко дашь лет на 10 меньше реального возраста.