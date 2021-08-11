В Греции задержаны более 100 человек за поджоги лесов

В Греции правоохранители задержали 118 человек по подозрению в умышленных или случайных поджогах лесов, из них 18 арестованы, сообщает Корреспондент.

Утверждется, что с 4 по 11 августа полицейские провела по всей стране 118 задержаний по подозрению в умышленном поджоге лесов или поджогах по халатности. На 18 человек были составлены документы на арест. Возраст виновных колеблется от 15 до 78 лет.

Так, на острове Лесбос мужчина устроил лесной пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сере в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец с помощью бумажных полотенец и смятых пачек из-под сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву.

А в городке Крионери пожарный-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить возгорание. В итоге он устроил четыре пожара, один из которых распространился на местное кладбище.

Также были арестованы шесть человек за грабежи полуразрушенных пожарами домов.