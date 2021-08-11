Ребров не приехал в Украину, сборную возглавит другой тренер

Основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины по футболу Сергей Ребров остался со своим клубом "Аль-Айн" и не полетел в нашу страну, сообщает Обозреватель.

Twitter "Аль-Айн" опубликовал фотографии с украинским наставником, который вместе с командой вернулся в ОАЭ со сборов в Италии.

Ребров находится в ОАЭ. Источник: Twitter "Аль-Айна"

Сергей Ребров. Источник: Twitter "Аль-Айна"

На одном из кадров Ребров вместе с остальными членами клуба присутствует на совещании.

Ребров крайний справа. Источник: Twitter "Аль-Айна"

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, на должность кроме Реброва претендовал и Александр Петраков. Украинская ассоциация футбола (УАФ) уже договорилась с 64-летним Александром Васильевичем. Тот согласился стать главным тренером сборной Украины с приставкой "исполняющий обязанности".

Петраков начал тренерскую карьеру в середине 1990-х и работал на клубном уровне в командах второго эшелона. В 2000-х Александр переключился на детско-юношеские команды, а в 2011-м впервые возглавил юношескую сборную Украины.

Именно под его руководством молодежная национальная команда впервые в истории нашего футбола выиграла чемпионат мира до 20 лет в 2019 году. После триумфа он стал тренером сборной Украины до 17 лет.

Мирон Маркевич. Источник: sport.ua

Недавно Мирон Маркевич заявил, что тренером национальной команды станет Ребров и пожелал тому удачи.