Боевики "ДНР" обстреляли окрестности Нью-Йорка: фото

Российские террористы на Донбассе открыли огонь по окрестностям н.п. Нью-Йорк в районе Торецка, сообщает Деловая столица.

"Противник продолжает совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. На этот раз российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) вблизи Торецка, из которого сельчане только успели собрать урожай зерновых" , — говорится в сообщении пресс-службы Оперативно-тактической группировки "Север".

На место обстрела прибыли представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, которые зафиксировали преступление террористов. В частности, сделали замеры воронок от снарядов.

"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы — подготовка почв к посеву озимых — продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ" , — добавили в командовании.

facebook.com/ОТГ Север

facebook.com/ОТГ Север

facebook.com/ОТГ Север

facebook.com/ОТГ Север

facebook.com/ОТГ Север

facebook.com/ОТГ Север

facebook.com/ОТГ Север

Отметим, 11 августа с полуночи и по состоянию на 17:00 российские террористы 5 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. Кроме того, во время обстрела Новоселовки Второй погиб один местный житель.