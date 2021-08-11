Боевики "ДНР" обстреляли окрестности Нью-Йорка: фото

Российские террористы на Донбассе открыли огонь по окрестностям н.п. Нью-Йорк в районе Торецка, сообщает Деловая столица.

"Противник продолжает совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. На этот раз российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) вблизи Торецка, из которого сельчане только успели собрать урожай зерновых", — говорится в сообщении пресс-службы Оперативно-тактической группировки "Север".

На место обстрела прибыли представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, которые зафиксировали преступление террористов. В частности, сделали замеры воронок от снарядов.

"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы — подготовка почв к посеву озимых — продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ", — добавили в командовании.
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Отметим, 11 августа с полуночи и по состоянию на 17:00 российские террористы 5 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. Кроме того, во время обстрела Новоселовки Второй погиб один местный житель.

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