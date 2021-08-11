Лондонский "Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА

Лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти (6:5) победил испанский "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА-2021. Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительные таймы голов забито не было, сообщает Обозреватель.

46-й розыгрыш, в котором встретились победители Лиги чемпионов и Лиги Европы состоялся на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте.

Челси атаковал

Напомним, что в своей истории "Челси" четырежды пытался выиграть этот трофей, но ему это удалось сделать лишь раз 1998 году. Для "Вильярреала" это стало первым участием в Суперкубке УЕФА.

Вильярреал неудачно провел старт матча

Матч начался с позиционного нападения челси. лондонцы больше контролировали мяч, но их комбинации больше проодили в середине поля.

Лондонцы выглядели увереннее в атаке

"Вильярреал" практически всем составом был за линией мяча, из-за чего "Челси" старался действовать максимально широко.

К 23-й минуте "желтым" приходится огромными силами отбиваться, даже не помышляя об ответных атаках. Очень сильно сказывалось преимущество в классе.

Испанцы ничего не могли поделать в атаке

На 27-й минуте территориальное преимущество "Челси" воплотилось в игровое. Испанцы пропустили быструю контратаку левым флангом, которую замкнул Хаким Зиеш после передачи Кая Хаверца.

Голкипер "Вильярреал" был бессилен что-либо сделать

До конца тайма англичане создали еще несколько опаснейших моментов. заставляя Серхио Асенха отрабатывать по полной. Сперва голкипер отразил выстрел Маркоса Алонсоа, а затем Курт Зума с близкого расстояния отправил круглого над перекладиной.

"Выстрел" Зума прошел над перекладиной

На 43-й минуте Зиеш получил травму и был заменен на Кристиана Пулишича. Сразу после этого "Вильярреал" создал свой первый момент в игре, который едва не закончился голом. Удар Альберто Морено пришел в перекладину.

Зиеш получил травму

После перерыва ситуация на поле поменялась Уже испанцы больше владели мячом и были близки к голу. "Челси" заметно подсел в оборону, чем сразу воспользовался соперник.

Вильярреал перехватил иннициативу

На 61- минуте лучший бомбардир "Вильярреала" в Истории Жерар Морено попал в штангу, а на 73-й уже в ворота. Булайе Диа пяткой скинул под удар партнеру и 29-летний Полуфиналист чемпионата Европы-2020 точно отправил мяч в сетку – 1:1.

Остаток основного времени оба клуба провели в обоюдоострых атаках с небольшим преимуществом лондонцев, но зрители забитых голов не увидели.

Жерар Морено сравнял счет

В дополнительное время скорости в игре заметно упали. Уменьшилось число и опасных моментов. Футболисты обеих команд неспешно катали мяч в центре, изредка "взрываясь" небольшими выпадами.

На 100-й минуте Пулишич мог принести победу "Челси", но его удар с близкой дистанции прошел в нескольких сантиметрах от ворот.

Пулишич не смог попасть по воротам

На 119-й минуте Томас Тухель решил поменять своего голкипера, выпустив Кепа вместо Менди. Эта ставка сыграла.

Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, где увереннее себя проявили игроки "Челси". 26-летний голкипер сборной Испании отбил решающий удар Рауля Альбиоля.