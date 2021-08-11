Новую трассу впервые испытают гоночными болидами

Качество ремонта трассы Н-31 Днепр-Решетиловка на территории Днепропетровской области проверят с помощью пяти гоночных автомобилей, которые возьмут из музея Машины времени, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 11 августа, информировало агентство Мост-Днепр со ссылкой на региональную Службу автомобильных дорог. Отмечается, что испытание проведут на полотне длиной 14 километров.

most-dnepr.info

"Построенная дорога с индексом Н-31 будет соединять Днепр с Киевом. Длина нового строительства по Днепропетровской области составляет 56 километров, 28 из которых уже готовы. Последний участок дороги уже готовится к эксплуатации. Когда мы планировали ввести этот участок в эксплуатацию, мы решили протестировать его именно гоночными болидами, благодаря которым дорогу можно проверить на высокой скорости" , - объяснил свое решение и.о. начальника службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

По данным издания, качество новой магистрали проверят пять спортивных болидов Эстония с форсированными двигателями и скоростью около 250 км/ час, которые являются частью самой богатой в Украине коллекции гоночных автомобилей и хранятся в музее Днепра Машины времени.

most-dnepr.info

За рулем авто будут находиться профессиональные гонщики. Как уточнили в местном паблике 056, это "люди-легенды, которые участвовали в шоссейно-кольцевых гонках с 70-х годов - Александр Медведченко, Владимир Гавриленко, Виктор Поваров".

Испытание пройдет 19 августа на трассе Н-31 возле канала Донбасс Западный.