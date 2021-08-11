Кличко призвал полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию безотлагательно расследовать нападение владельца сети магазинов "ИБИС" на инспектора с парковки, сообщает Интерфакс-Украина.

Материал с видеорегистратора инспектора мэр обнародовал на своем официальном сайте.

Он отметил, что в среду у магазина "ИБИС" на бульваре Леси Украинки в Киеве произошла стычка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковальные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта.

Отмечается, что инспектором были вызваны специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков.

"В это время из "ИБИС" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения" , – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой КГГА.