В Кабмине объяснили подорожание автогаза

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко объяснил причины роста цен на автогаз, сообщает Зеркало недели.

По его словам, влияние на рост цен оказала недопоставка ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов Роснефти в Украину и пребывание в ремонте в течение июня Мозырского НПЗ. При этом Любченко отметил, что правительство не планирует устанавливать регулирование цен на автогаз.

Министр отметил, с 1 июля по 1 августа остатки автогаза выросли с 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензина – с 504,7 млн литров до 724 млн литров, дизтоплива – с 1365,7 млн литров до 1700 млн литров.

Несмотря на данные Любченко о росте запасов автогаза, его стоимость продолжает устанавливать рекорды и уже приближается к 17,5 гривнам за литр. С начала июля цены выросли почти на две гривны.