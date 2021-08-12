В Китае суд приговорил канадца к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Суд в китайском городе Даньдун в среду, 11 августа, приговорил предпринимателя из Канады Майкла Спэйвора к 11 годам лишения свободы. Бизнесмен признан виновным в шпионаже и распространении сведений, представляющих государственную тайну, сообщает Корреспондент.

По сведениям посла Канады в Китае, у Спэйвора есть возможность подать апелляцию, которую предприниматель обсудит с адвокатами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал вердикт суда неприемлемым и неправомерным. Решение вынесено после более чем двух с половиной лет произвольного содержания под стражей, подчеркнул он. Глава правительства особо выделил "недостаток прозрачности" в юридических процедурах. По словам Трюдо, судебный процесс "не отвечал даже минимальным требованиям международного права".

Приоритетом для Оттавы является немедленное освобождение соотечественников, отметил канадский премьер. Власти продолжают оказывать консульскую поддержку Спэйвору и его родственникам.

Трюдо поблагодарил "многих партнеров, друзей и союзников" Канады за поддержку. По данным агентства AFP, около 50 дипломатов из 25 стран в этот же день собрались в посольстве Канады в Пекине в знак солидарности с Оттавой.

Задержания Майкла Спэйвора и экс-дипломата Майкла Коврига

Спэйвор и его соотечественник, бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг, были задержаны в Китае в декабре 2018 года. В июне 2020-го обоим были предъявлены обвинения в шпионаже, в марте 2021-го начались судебные процессы.

Незадолго до задержаний канадцев суд канадской провинции Британская Колумбия отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу США в Ванкувере. Эксперты считают, что взятие Спэйвора и Коврига под стражу является попыткой Пекина оказать давление на Оттаву в деле Ваньчжоу. Вашингтон добивается экстрадиции в Соединенные Штаты представительницы Huawei, обвиняемой в нарушении санкций в отношении Ирана.