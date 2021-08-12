Литва получит 36 млн евро на борьбу с мигрантами

Евросоюз на фоне напряженной ситуации на литовско-белорусской границе выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции, сообщает Deutsche Welle.

Эти средства будут направлены на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду, а также на финансирование специальных бригад для идентификации возможных жертв торговли людьми и выявление нуждающихся в помощи, сообщила Еврокомиссия в среду, 11 августа.