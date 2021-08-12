Силовики ликвидировали преступную группу, которая обворовывала товарняки

Оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге. "Команда" из 40 человек специализировалась на кражах из товарняков минудобрений и угля. В течение одного дня они похищали от 5 до 30 тонн груза, сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления установили, что на территории Приднепровской железной дороги в Запорожской области преступная организация длительное время совершает кражи из грузовых поездов, перевозящих минудобрения и уголь, передает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские выяснили, что 34-летний житель Запорожской области создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы. Также им помогали работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В целом преступная организация насчитывала около 40 человек.

Злоумышленники действовали по отлаженным схемам: похищали продукцию, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. Установлено, что в течение одного дня фигуранты отгружали от 5 до 30 тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали населению смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на продаже угля.

Установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым "смотрящим". Правоохранители задокументировали около 30 фактов преступной деятельности.

Полицейские провели 58 санкционированных обысков в нескольких областях. В результате изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции организатору и 15 активным участникам организованной преступной организации сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 255 (Создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. 12 фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена ​​сумма ущерба.