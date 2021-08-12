В России тестируют СOVID-вакцину со вкусом ряженки

Российские ученые начали испытания вакцины от коронавируса на основе молочнокислых бактерий, рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов, сообщает Лента.Ру.

Разработкой прививки со вкусом ряженки занимается Институт экспериментальной медицины. На данный момент специалисты испытывают новинку на животных.

"Вакцина прекрасно будет подходить для детей и взрослых" , — подчеркнул ученый.

Он уверен в безопасности продукта. Ученые убедились, что вакцина вырабатывает устойчивый иммунный ответ. Об этом говорит повышение в крови животных антител — иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG).

Вакциной-ряженкой препарат прозвали из-за содержания в продукте молочнокислых бактерий-пробиотиков. Эксперты обещают, что препарат будет действовать на организм "мягко". Принимать вакцину надо будет через каждые полгода.

"Этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу" , — объяснил Суворов.

Результаты исследования специалисты обещают представить в ноябре. После этого начнутся клинические испытания препарата. В будущем вакцину намерены продавать в аптеках в виде капсул.