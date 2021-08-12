В США создали гибридный дрон

В США разработали гибридный дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). В нем установлен один бензиновый двигатель и шесть электромоторов, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет New Atlas. Летательный аппарат компании Advanced Aircraft Company из штата Вирджиния (США) может находиться в воздухе в течение 3,5 часов благодаря одной заправке трех литров бензина.

Продолжительность полета уменьшается, если увеличивать вес груза на его борту.

Дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). Источник: Advanced Aircraft Company

HAMR может перевозить до 2,7 кг, распределенными между двумя грузовыми отсеками.

Сам дрон весит 14,5 кг и имеет размеры 1,7 метров на 3,3 метра. Максимальная скорость – не выше 46 км в час.

HAMR может перевозить максимально 2,7 кг. Источник: Advanced Aircraft Company

Он используется для инспекции инфраструктурных объектов, исследований и разведывательной деятельности.

Отметим, что нахождение в воздухе обычных беспилотников составляет примерно 30 минут благодаря одним лишь батареям.