В ВОЗ сравнили опасность COVID-штаммов "Дельта" и "Йота"
Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта". Предварительные исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота". - Ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.
Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".
"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.