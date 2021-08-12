В ВОЗ сравнили опасность COVID-штаммов "Дельта" и "Йота"

Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта". Предварительные исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота". - Ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений" , - сказала она.

Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".