Мутацию "Дельта" зафиксировали еще в семи странах

Власти 142 стран и территорий мира сообщили о случаях заражения граждан штаммом коронавируса Дельта. С 4 по 10 августа это число увеличилось на семь, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованном в среду, 11 августа, сообщает Корреспондент.

Так, по последним данным ВОЗ, в другие страны также проник вариант COVID-19 Альфа, "британский". На сегодня его случаи подтверждены в 185 странах - на три больше, чем неделей ранее.

Расширил свою географию и штамм Бета ("южноафриканский"), который за последние семь дней был выявлен еще в четырех странах. Общее число государств с Бетой достигло 136.

Наконец, последний из четырех вариантов коронавируса, которые "вызывают обеспокоенность", - Гамма ("бразильский") - за предыдущую неделю не зафиксирован в новых странах. Сейчас он циркулирует в 81 государстве.