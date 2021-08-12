Курс валют НБУ на 12 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 августа, вырос до уровня 26.80 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 5 коп до 31.41 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 37.08 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 29.03 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.85 за 1 польский злотый.